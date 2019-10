Brabants duo in een klap miljonair na winnen Mega Millions Jackpot

'Want die valt toch niet'

'Eén van de twee winnaars twijfelde toen zij aan de Mega Millions-automaat gingen spelen, want zo dacht hij 'die valt toch niet'. Die twijfel sloeg om in hard gejuich toen de jackpot op hun automaat viel', zo laat het casino weten.

'Feestje gevierd'

Personeel van Holland Casino Eindhoven kwam met champagne naar de verbouwereerde en overdonderde winnaars toe om ze te feliciteren. Samen met hun vrouwen hebben zij een feestje gevierd in het casino. Wat de winnaars uit St. Michielsgestel en Schijndel met hun 1,4 miljoen euro gaan doen weten ze nog niet.

Weer in Brabant

Het is de vierde keer dit jaar dat iemand Holland Casino verlaat als miljonair door het winnen van de Mega Millions Jackpot. In januari won een gast bijna 2 miljoen euro in Holland Casino Utrecht en in februari was Valkenburg aan de beurt met een prijs van meer dan een miljoen. In juni viel de Mega Millions Jackpot ter waarde van 1.381.724,60 euro in Breda. En nu dan in Eindhoven! Na het vallen van de prijs is de Mega Millions Jackpot meteen weer opnieuw gestart met een bedrag van 1 miljoen euro. Kijk hier voor de huidige stand van de Mega Millions Jackpot.