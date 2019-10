Boeren trekken massaal naar provinciehuizen, veel overlast op wegen

Zo reed een lange stoet in de richtingen van Stad Groningen. Dat leidde op het hoogtepunt tot een file van 10 kilometer op de A7. Maar ook op wegen richting Assen, Arnhem, Haarlem, Den Haag en Lelystad reden maandagochtend veel tractoren. In die steden wordt vanaf 12 uur gedemonstreerd bij de provinciehuizen.

Landbouworganisatie LTO heeft zo'n 14.000 leden opgeroepen om te protesteren bij provinciehuizen in het land. De organisatie wil de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel krijgen. De boeren zijn van mening dat ze oneerlijk worden behandeld in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Vrijdag werd al geprotesteerd door de boeren bij de provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. In Friesland zorgden honderden trekkers in de binnenstad van Leeuwarden voor een verkeersinfarct. De actie had succes: de provincie Friesland trok per direct een stikstofmaatregel in waar boeren woedend over waren.

Minister Schouten (Landbouw) laat weten dat de provincies zelf mogen weten welke vergunningen zij uitgeven.