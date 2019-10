Dode vrouw (40) in woning aangetroffen, politie houdt verdachte (39) aan

De politie kreeg afgelopen zondagmiddag een melding binnen dat er een vrouw was overleden in een woning aan de Narcislaan in het Noord-Hollandse Winkel. Dit meldt de politie maandag.

Verdachte (39) aangehouden

'De politie trof in de woning een overleden 40-jarige vrouw aan. Omdat niet direct duidelijk was waaraan de vrouw was overleden en omdat een misdrijf niet kon worden uitgesloten, is de politie een onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden van deze vrouw', aldus de politie.

Verdachte omstandigheden

Er is onderzoek gedaan in de woning en de recherche doet onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld. Een 39-jarige man uit Winkel werd zondagmiddag door de politie aangehouden in verband met de verdachte omstandigheden die de politie aantrof. De recherche doet onderzoek.