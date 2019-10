Gezin leeft afgesloten van de buitenwereld

In de kelder van een afgelegen boerderij in Ruinerwold is een vader met zes kinderen ontdekt die al enige jaren in een kelder leefden. Volgens RTV Drenthe was het gezelschap in afwachting van het einde der tijden.

Een 25-jarige zoon van de man meldde zich zondagavond in een kroeg in Ruinerwold. Omdat de man verward was, werd meteen de politie gebeld. De politie ging poolshoogte nemen, maar werd tegengewerkt door de 58-jarige eigenaar van de boerderij. Deze is aangehouden.

In de boerderij trof de politie achter een kast in de woonkamer een trap naar de kelder. Hier woonde een vader en vijf van zijn kinderen. De vader was bedlegerig omdat hij een herseninfarct had gehad.

Uit onderzoek bleek dat het gezin geen contact had met de buitenwereld en leefde van alles wat er op de boerderij werd verbouwd. De politie heeft het gezin uit de woning gehaald en elders ondergebracht.