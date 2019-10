Nederlandse werkzoekenden veel minder positief over work-life balance dan een jaar geleden

Het vertrouwen van Nederlandse werkzoekenden op de arbeidsmarkt is na een dip in het eerste halfjaar weer gelijk aan het vertrouwen in 2018. Dit blijkt uit de wereldwijde Job Applicant Confidence Index van recruitmentbureau Page Personnel, dat continu monitort hoe optimistisch werkzoekenden zijn over hun carrièreperspectief.

In Nederland is voor eerst sinds drie jaar het vertrouwen zelfs groter dan in Duitsland. Daarentegen geeft de Nederlandse respondent aan te verwachten dat de work-life balance niet verder gaat verbeteren. “We zien hier een duidelijke daling van 19% sinds 2018. In Frankrijk zien we hetzelfde gebeuren. Onze Zuiderburen worden juist optimistischer over de toekomstige work-life balance (stijging van 6%).”, aldus Martijn Goudswaard, Managing Director van Page Personnel.

Altijd bereikbaar

Een belangrijk verschil met België zijn de bereikbaarheidsafspraken met medewerkers die grote bedrijven daar recent hebben vastgesteld. In Nederland kennen we dit soort afspraken (nog) niet. Dat in Nederland de grens tussen werk en ons privéleven aan het vervagen is, bleek al uit een enquête van PageGroup in juni 2018: 33% van alle werknemers en 48% van de managers werken regelmatig buiten kantooruren,´s avonds of´s nachts. De cijfers van de Job Applicant Confidence Index Q3 2019 laat zien dat deze ontwikkeling alleen maar verder doorzet.



“Wij vinden dat werkgevers een verantwoordelijkheid hebben om het werknemers mogelijk te maken hun mobiel buiten werktijd uit te zetten of weg te leggen. Bijvoorbeeld door het gebruik van een privé- én een werktelefoon te stimuleren. Natuurlijk verschilt het per persoon of iemand het prettig vindt om na reguliere werkuren de telefoon uit te zetten. Elke werknemer heeft behoefte aan een zekere mate van autonomie en daarom pleiten wij juist sterk vóór flexibiliteit in plaats van vaste bereikbaarheidsafspraken. Vrouwen met jonge kinderen moeten – net als hun partner overigens – hun kinderen naar school kunnen brengen. En als zij de top willen bereiken moeten ze de mogelijkheid hebben hun fulltimebaan flexibel in te delen over de week.”, aldus Martijn Goudswaard.

Work-life balance uit balans

Het verschil in optimisme tussen Nederland en België is wel opvallend, we zien namelijk in beide landen dat de markt krapper wordt en de werkdruk toeneemt. Feit is dat steeds meer Nederlanders last krijgen van werkgerelateerde stress- en burn-outklachten. De Arbo Unie luidde eerder deze week de noodklok. Verwacht wordt dat over iets meer dan tien jaar, een kwart van de werknemers thuiszit of minder inzetbaar is vanwege stressklachten. Page Personnel ziet bovendien dat er minder reacties op vacatures binnenkomen op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Hierdoor duurt het langer voordat vacatures worden ingevuld en stijgt de werkdruk voor mensen op de werkvloer.

Over de Job Applicant Confidence Index

De Job Applicant Confidence Index van PageGroup (Michael Page, Page Personnel en Page Executive) meet ieder kwartaal hoe optimistisch werkzoekenden zijn over hun carrièreperspectief. Om dat vast te stellen worden sollicitanten in alle leeftijdsgroepen gevraagd naar hun mening over alle gebieden die invloed hebben op hun loopbaan. Hoe positief zijn ze bijvoorbeeld over huidige arbeidsmarkt en de economie in het algemeen? Verwachten ze dat die binnenkort verbeteren? Denken ze binnen 3 maanden een baan te kunnen vinden? En hoe denken ze over hun eigen loopbaan? Verwachten ze binnen een jaar meer professionele vaardigheden te ontwikkelen? Of denken ze in de nabije toekomst een beter salaris te krijgen? Hoe positiever de ondervraagden op al deze deelvragen reageren, hoe hoger het algemene cijfer uitvalt.



*Bron: Enquête uitgevoerd door PageGroup in juni 2018 onder 588 werknemers en werkzoekenden in Nederland.