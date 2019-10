Vijftien jaar cel voor liquidatie Eindhoven

Woensdag heeft de rechtbank Oost-Brabant een 58-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor de liquidatie op een plaatsgenoot. 'Hij schoot het slachtoffer vroeg in de avond, in een drukke woonwijk, dood. Daarom krijgt de man de maximale celstraf voor doodslag: 15 jaar', zo laat de rechtbank woensdag weten.

'In de buurt'

Het slachtoffer zat in september 2018 in zijn auto in de buurt van zijn woning in Eindhoven, toen hij van dichtbij in zijn hoofd werd geschoten. Hij overleed ter plekke. De verdachte bevestigde dat hij op dat moment in de buurt was, maar verklaarde -kort gezegd- dat hij niet bij het schietincident betrokken was.

Bloed slachtoffer op schoenen

De rechtbank doet die verklaring af als ongeloofwaardig. Uit de bewijzen blijkt onder meer dat de verdachte die bewuste dag een afspraak had met het slachtoffer en dat hij de laatste was die telefonisch contact met hem had. Ook zat het DNA-spoor van de verdachte op 3 kogelhulzen die bij de auto werden aangetroffen en had hij bloed van het slachtoffer op zijn schoenen.

Van dichtbij

Volgens de rechtbank had het slachtoffer geen schijn van kans; de verdachte schoot hem van dichtbij in koelen bloede dood. Op het moment dat de verdachte de trekker overhaalde, waren er veel mensen op straat. Er was dan ook een risico dat omstanders geraakt zouden worden door de rondvliegende kogels. Ook waren er zeer jonge kinderen getuige van het voorval. Dit alles acht de rechtbank volstrekt onaanvaardbaar en daarom is de celstraf van 13 jaar die de officier van justitie eiste, onvoldoende. De rechtbank legt de maximale straf op die voor doodslag in de wet staat.