Man (18) opgepakt op verdenking neersteken 40-jarige plaatsgenoot

Traumahelikopter

De politie kreeg even na 14.00 uur de melding dat een 40-jarige Beverwijker op de Van der Hoopstraat door een man was neergestoken. De trauma helikopter kwam ter plaatse en het 40-jarige slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Zoektocht

Het signalement van de verdachte werd verspreid en de agenten hebben een zoekslag gemaakt in de omgeving. Uiteindelijk kon de man in een woning in Beverwijk aangehouden worden. De verdachte zit vast en de politie doet onderzoek naar de toedracht.