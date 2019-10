Bewoners Vlaardingen opgeschrikt door plofkraak bij supermarkt

Grote ravage

Omwonenden hebben meerdere daders op minstens één scooter weg zien rijden. Ook reed op dat moment een nog onbekende auto de parkeerplaats naast de Albert Heijn af. De pui van de supermarkt Albert Heijn is flink beschadigd. Nog onbekend is nog of er iets is buitgemaakt. De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gehoord en verzameld beelden.

Plofkraak Spijkenisse vorige week

Vorige week vond aan de Lenteakker in Spijkenisse eveneens een plofkraak plaats. De ravage was ook daar groot. De politie onderzoekt of er samenhang is tussen beide plofkraken.

Getuigen gezocht

Ondanks dat de politie inmiddels al met enkele getuigen sprak, is zij op zoek naar mensen die informatie hebben over het incident. Dat kan gaan om informatie direct na de plofkraak, maar het kan ook zo zijn dat buurtbewoners voorafgaande aan de plofkraak situaties hebben waargenomen die wellicht in verband kunnen worden gebracht met de plofkraak. Van de twee daders is alleen bekend dat zij na de kraak vermoedelijk op een scooter wegreden.