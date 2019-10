'Groeiende toeristenstroom moet gestopt worden'

Vorig jaar bezochten 19 miljoen buitenlandse toeristen Nederland. Dat is veel meer dan tien jaar geleden en de groei zal alleen maar toenemen. Naar verwachting komen er in 2030 28 miljoen toeristen naar Nederland en als de groei van nu doorzet 42 miljoen. Dit meldt de NOS op 3.

Voordeel van het toerisme is dat het geld en werkgelegenheid oplevert, maar er zitten ook nadelen aan vast. De Raad voor de Leefomgeving kwam afgelopen maand met een alarmerend rapport waarin werd gewaarschuwd voor de uitwassen van toerisme. Toeristen veroorzaken steeds vaker overlast, zo blijkt. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dronken bezoekers op de Wallen in Amsterdam, of toeristen die ongevraagd woningen in Giethoorn binnenlopen of schade toebrengen aan de biodiversiteit in De Biesbosch. De Raad vindt dat de nationale overheid veel meer moet doen om de groeiende toeristenstroom in goede banen te leiden. Onder andere door het instellen van een toeristenquotum.