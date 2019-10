Steekpartij metro Hesseplaats Rotterdam, jongen (16) gewond

Zondagavond is in Rotterdam rond 22.15 uur een 16-jarige jongen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Spittelerplaats, naast metrostation Hesseplaats. 'De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen', zo meldt de politie maandag.

Melding vechtpartij

Zondagavond kreeg de politie een melding over een vechtpartij tussen meerdere jongens. Ter plaatste trof de politie een 16-jarig slachtoffer aan met een snijwond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou het gaan om twee daders in donkere kleding.

Onderzoek

De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen die de verdachten hebben gezien of die meer informatie of camerabeelden hebben over de zaak.