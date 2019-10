Een traumahelikopter kwam ter plaatse om het slachtoffer van de eerst nodige hulp te voorzien. Met ernstig letsel is het slachtoffer met de helikopter naar het UMCG gebracht.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en heeft registratie gemaakt van het ongeval.

Het slachtoffer is zwaar gewond per traumaheli overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeerongevallenanalyse van de politie is gestart met het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.