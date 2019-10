ISD-maatregel voor autokraak vlak na schietpartij Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 27-jarige man veroordeeld tot de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD-maatregel), voor de duur van twee jaar. De man pleegde op 18 maart van dit jaar een autokraak in de buurt van het 24 Oktoberplein in Utrecht, waar vlak daarvoor een schietpartij in een tram had plaatsgevonden. Ook is de man veroordeeld voor het gebruiken van een identiteitskaart die niet van hem was.

Autokraak

De man gedroeg zich op maandagmiddag 18 maart verdacht in de Admiraal Helfrichlaan in Utrecht. Een politieagent die op dat moment geen dienst had, zag vanuit een woning hoe de verdachte, en een andere man, met hun handen tegen een raam een auto in keken. Omdat hij het niet vertrouwde, maakte hij een paar foto’s en belde hij de politie. De mannen vertrokken, maar kwamen later weer terug. De politieagent zag vervolgens hoe één van hen met zijn elleboog tegen de zijruit van de auto sloeg. Ze pakten een laptop, een iPad en accu’s uit de auto en vluchtten weg.

Schietpartij

De autokraak vond plaats op de dag van de schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Dat is ook de reden waarom de politie op dat moment menskracht te kort kwam en niets met de melding van de agent kon doen. De gekraakte auto was van een Duitse journalist die verslag deed van de schietpartij. Dat de verdachte juist de dag van de schietpartij uitkoos om een autokraak te plegen, getuigt volgens de rechtbank van een enorme brutaliteit en gebrek aan respect. De verdachte maakte gebruik van de hectiek op deze tragische dag.

ISD-maatregel

De verdachte heeft een lang strafblad en komt regelmatig in contact met politie en justitie. Zo legde de rechter op 15 februari van dit jaar al een voorwaardelijke ISD-maatregel op. Hier ging de verdachte tegen in beroep. In de tussentijd pleegde hij nieuwe strafbare feiten, zoals de autokraak op 18 maart, slechts een maand na het eerdere vonnis. Om de problematiek van de verdachte te behandelen en de maatschappij optimaal te beschermen, legt de rechtbank hem een ISD-maatregel op van de duur van twee jaar.