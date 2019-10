Laat je inspireren op de Dutch Design Week

In Eindhoven vindt elk jaar de Dutch Design Week plaats, een evenement dat helemaal gericht is design en alles wat daarmee te maken heeft. Elk jaar komen er vele partijen hun visie op design laten zien, en dat uit zich in ruim 2600 ontwerpers, ontwikkelaars, deskundigen en andere visionairs op het gebied van design die hun werk komen laten zien. Zowel Nederlandse als buitenlandse invloeden zullen hier terug te zien zijn, en mede daarom trekt het evenement jaarlijks ongeveer 350.000 bezoekers. Eindhoven is dan 9 dagen lang de designhoofdstad van Europa. Tijdens dit evenement draait niet alles om kunst, wat misschien wel veel mensen denken. Ook op het gebied van technologie en automotive worden hier de laatste ontwikkelingen uit de markt getoond.

Renault

Één van de aanwezige partijen op de Dutch Design Week is autofabrikant Renault. In de autowereld verandert namelijk ook erg veel de laatste jaren. Niet alleen op het gebied van technische ontwikkelingen, ook op het gebied van Design. Renault is één van de eerste partijen die liefhebbers van design een kijkje in de keuken geven van hoe zij hier als autofabrikant mee omgaan. Het uiterlijk van de auto, de technische specificaties, het inspelen op design trends en het elektrisch rijden zijn onderwerpen die aan bod komen bij Renault. Het is dus zeker de moeite waard om Renault te bezoeken wanneer je als bezoeker naar de Dutch Design Week gaat. Zeker als je een liefhebber van auto’s bent, mag je Renault op dit evenement niet missen.

Ambassadeurs

Ieder jaar stelt de Dutch Design Week een aantal ambassadeurs aan voor dit mooie evenement. Zij zullen zich voorafgaand en tijdens het evenement volop laten zien en proberen voor velen een inspiratiebron te zijn. Zij hebben allerlei representatieve taken en zetten hun netwerk in om de impact van deze week zo groot mogelijk te laten zijn. Voor 2019 heeft de organisatie van de Dutch Design Week er voor gekozen om Stefano Boeri Architetti, Jalila Essaïdi, Studio Drift en Alice Rawsthorn aan te wijzen als ambassadeur van het evenement.

Design paradijs

De Dutch Design Week is een evenement dat door heel Eindhoven georganiseerd wordt. Op verschillende plekken kun je je laten inspireren door de meest uiteenlopende aanwezige design goeroes. Het evenement start op 19 oktober, en duurt tot en met 27 oktober. In die 9 dagen zal Eindhoven omgetoverd worden tot een groot design paradijs dat voor iedereen toegankelijk is. In en rond Eindhoven zul je er niet omheen kunnen dat in deze week alles in het teken staat van design. Voor liefhebbers van design, ontwerp, technologie, trends en alles wat hiermee te maken heeft, is dit evenement iets waar je bij moet zijn.