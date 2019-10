Man door geweld om het leven gebracht

Maandagochtend 21 oktober werd in een woning aan de Burgemeester D. Kooimanweg een overleden 30-jarige Purmerender aangetroffen.

De politie stelde een onderzoek in, waaruit al snel duidelijk werd dat de omstandigheden waaronder de dode man werd aangetroffen verdacht waren. Na onderzoek kon worden vastgesteld dat de 30-jarige man door een misdrijf om het leven was gekomen.

De politie heeft maandag een 33-jarige inwoner van Purmerend aangehouden als verdachte: zijn rol wordt onderzocht.

De recherche onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld en hoe de 30-jarige man uit Purmerend om het leven is gekomen. De 33-jarige verdachte is ingesloten en wordt door de recherche verhoord. Donderdag zal de verdachte worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.