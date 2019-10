Man neergestoken bij woningoverval Hoogvliet

Bij een overval op een woning aan de Abadanstraat in Hoogvliet is een 50-jarige man woensdagmorgen zwaar gewond geraakt. Hij werd neergestoken door de overvallers. De man is overgebracht naar het ziekenhuis; de daders zijn voortvluchtig. De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of meer informatie hebben.