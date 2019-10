Raden geluid Q-music levert Kirsten uit Veenendaal 100.000,- euro op

Donderdagochtend even na 07.30 uur is het geluid van Qmusic geraden. De gelukkige is de 36-jarige Kirsten uit Veenendaal, zo heeft Qmusic donderdag laten weten.

Wereldstekker

Kirsten dacht dat het geluid kwam door het draaien van een wereldstekker en dat bleek juist. Omdat zij het geluid heeft geraden tijdens de Superronde, die elke doordeweekse dag om 07.30 uur wordt gespeeld, wint zij niet de 66.100,- euro die het geluid normaliter waard zou zijn maar krijgt zij 100.000,- euro.

Delen met collega

Kirsten liet in de uitzending van Qmusic weten, nadat zij te horen had gekregen dat ze het geluid goed had geraden, dat zij het spelletje samen met haar collega speelt dus gaan ze de prijs ook samen delen.

Historisch moment

Nog nooit eerder in de geschiedenis van het raadspelletje werd het geluid geraden tijdens de 100.000,- euro SuperRonde. Inmiddels waren er vier hints gegeven. De laatste hint was een plasmalamp/teslabol die was te zien in de studio, gevuld vol elektriciteit. Dit was een directe verwijzing naar de wereldstekker die je aansluit op het elektriciteitsnetwerk. De ronde vorm van de plasmabol is een verwijzing naar de wereld(bol).