Syriër in AZC Ter Apel aangehouden om vernedering gedode strijders

Afgelopen dinsdag heeft de politie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel een 29-jarige Syriër aangehouden die wordt verdacht van ernstige vernedering van gesneuvelde strijders in Syrië. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Dode personen

Hij zou de persoonlijke waardigheid van de gedode personen hebben aangerand door zijn voet te plaatsen op een stoffelijke overschot en naar een ander lijk te schoppen. Gewapende mannen behandelden de gedode strijders als trofeeën en bespuugden hun stoffelijke overschotten.

Video

Verder zou de aangehouden verdachte, die zelf met een machinegeweer gewapend was, ook op video hebben laten vastleggen hoe hij zingend de dood van de overledenen viert en naar hen verwijst als honden. Deze video is vervolgens geplaatst op YouTube, waarmee de wandaden werden verspreid.

Gevechten

De vernederingen hebben zich vermoedelijk voorgedaan rond gevechten in Hama in april 2015. De verdachte zou destijds een commandant zijn geweest van de terroristische organisatie Ahrar Al Sham. In april 2015 lanceerden verschillende groepen een offensief om Assad getrouwe troepen te verdrijven uit de provincie Idlib.

Duitsland

De verdachte heeft zich begin oktober gemeld bij de opvang voor asielzoekers in Ter Apel. Hij stond internationaal gesignaleerd door de Duitse justitie. De man verbleef eind 2015 korte tijd als asielzoeker in Duitsland, maar zou vanwege familieomstandigheden zijn teruggekeerd naar Syrië.

Maximaal levenslange celstraf

Aanranding van de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende of onterende behandeling van mensen die buiten gevecht zijn gesteld is strafbaar volgens de Wet Internationale Misdrijven (WIM). Op deze schending van de Verdragen van Geneve staat maximaal een levenslange gevangenisstraf. De verdachte is vrijdag door de rechter-commissaris in Den Haag voor twee weken in bewaring gesteld.