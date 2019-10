Vannacht reizen we allemaal weer een uur terug in de tijd

Het is weer voorbij die mooie zomer en dat betekent ook dat we afscheid gaan nemen van de zomertijd en dat de klok een uur terug gaat. In de nacht van zaterdag op zondag om precies 03.00 uur gaat dat gebeuren.

Verkeer

Het levert ons op de korte termijn een uurtje meer slaap op maar op de wat langere termijn krijgen we te maken met de nadelige effecten zoals 's avonds een uur eerder donker en dat heeft dan ook meteen zijn invloed op de veiligheid in het verkeer. Tijdens de eerste avondspitsen leidt het tot meer ongevallen en files.

Weer wennen

Weggebruikers moeten na het weekend dus rekening houden met drukkere avondspitsen. De herfstvakantie is voorbij en de wintertijd is ingegaan. Omdat de klok een uur is teruggezet, wordt het eerder donker tijdens de avondspits. Weggebruikers moeten ieder jaar weer wennen aan deze nieuwe situatie, waardoor langere files kunnen ontstaan.

Regen en laagstaande zon

De eerste wintertijdspitsen kunnen erg rommelig verlopen, waardoor dagelijkse files langer zijn dan in andere jaargetijden. Naast dat het eerder donker wordt, speelt het weer in deze periode een grote rol. Bij regen houden mensen meer afstand, waardoor er minder verkeer op de weg past. Ook de laagstaande zon kan in deze periode van het jaar hinder voor het verkeer opleveren.

Aankomende week

'Zowel maandag als dinsdag moeten weggebruikers rekening houden met extra drukte op de weg. De dinsdagavondspits is over het algemeen een van de drukste spitsen van de week, en kan in deze periode van het jaar nog zwaarder uitvallen', zo laat Rijkswaterstaat weten. Drukkere avondspitsen zijn in deze periode helaas geen uitzondering, waarbij de dinsdag- en donderdagavondspitsen het meest druk zullen zijn.

Voorbereiden

Een goede voorbereiding is het halve werk. Check daarom voordat je vertrekt de actuele verkeersinformatie en pas eventueel je reis daarop aan. Maar er zijn ook andere voorbereidingen die je als weggebruiker kunt treffen. Zorg dat je ruiten én spiegels goed schoon zijn, vul je ruitenvloeistof bij en controleer of je verlichting in orde is. En vergeet je zonnebril dus niet want die laagstaande zon kan je zicht echt compleet wegnemen.