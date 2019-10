Man mist paar tanden door mishandeling na botsing tegen persoon

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Terneuzen een man een paar tanden kwijtgeraakt nadat hij werd mishandeld. Dit meldt de politie zaterdag.

Tanden

De 38-jarige man uit het Twentse Overdinkel deed rond 02.00 uur aangifte van de mishandeling. 'De man verklaarde dat hij in de Nieuwstraat per ongeluk tegen iemand aanliep en dat een andere persoon hem daarna mishandelde. Het slachtoffer mist een paar tanden als gevolg van de mishandeling', aldus de politie.

Verdachte aangehouden

Hij sprak hierop surveillerende politieagenten aan en die zijn op zoek gegaan naar de verdachte. Van camerabeelden werd de verdachte herkend en is hij even later in een café aan de Nieuwstraat in Terneuzen aangehouden. De verdachte, een 23-jarige inwoner van Terneuzen, is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij verder over de zaak werd gehoord. Na het afleggen van een verklaring is de verdachte zaterdagmiddag weer in vrijheid gesteld. Er zal proces-verbaal tegen hem worden opgemaakt.