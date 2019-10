Arnhem eerste 'lachgasvrije' gemeente van het land

Arnhem krijgt als eerste gemeente een totaalverbod op de verkoop van lachgas. Het verbod gold al op straat in het centrum en tijdens evenementen. Nu gaan we ook de verkoop in horeca aanpakken.

Marcouch

'Ik heb grote zorgen over het gebruik van lachgas door onze Arnhemse jongeren. Jongeren waarvan het brein nog in ontwikkeling is en lachgas gaan niet samen. Naast het gevaar voor de gezondheid zorgt het ook voor vervuiling en ontoelaatbare risico's voor de openbare orde en veiligheid en in het verkeer. Ik kan dit niet zomaar aankijken. Daarom moeten we de verkoop stoppen en doe ik er alles aan om het in de kiem te smoren', stelt Marcouch.

Sancties

Arnhemse horeca-ondernemers die lachgas verkopen, moeten per direct daarmee stoppen. Burgemeester Marcouch: 'Ondernemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en kunnen nu nog uit zichzelf stoppen met de verkoop. Doen ze dat niet, dan staat zeer spoedig een handhaver op de stoep en volgen sancties.'

In strijd met de wet

Veel gemeenten pakken het gebruik van lachgas en de verkoop op straat en bij evenementen aan. Arnhem gaat nu een stap verder door ook de verkoop in horecagelegenheden en op terrassen aan te pakken. Dit geldt ook voor detailhandel. De gemeente Arnhem grijpt hiervoor de Wet Milieubeheer aan. Volgens deze wet is de verkoper verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken.

Omdat het gebruik gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met de wet. Voor zover bekend is Arnhem de eerste gemeente in Nederland die de wet gaat gebruiken om de verkoop van lachgas in horeca aan te pakken en waarbij het volledig in de ban gaat. De gemeente Arnhem telt ongeveer 8 horecazaken die lachgas verkopen.