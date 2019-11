Gewonde bij steekpartij in AZC

Op 1 november omstreeks 00.45 uur kregen twee mannen, die in dezelfde kamer van het Asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg in Heemserveen verblijven, onenigheid. De aanleiding van het conflict was waarschijnlijk het volume van de radio. Een man van 36 jaar raakte gewond en werd met onbekend letsel door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een 22-jarige man wordt verdacht van het toebrengen van het letsel. Hierbij heeft hij mogelijk gebruik gemaakt van een mes. De man is later aangehouden in de omgeving van het politiebureau in Hardenberg. Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte van mishandeling gedaan. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.