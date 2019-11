Politieman raakt gewond aan knie bij aanhouding

Een politieman is zaterdag gewond geraakt aan zijn knie, toen hij door een 35 jarige man uit Nibbixwoud uit het niets hardhandig om ver werd geduwd.

De verdachte vluchtte daarna weg, waarna de politiehelikopter werd ingezet en de verdachte door een politiehond onder een caravan is gevonden. De politie was ingeroepen om te bemiddelen tussen twee mensen. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.