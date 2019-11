Gedetineerde steekt cel in brand

In de Penitentiaire Inrichting Sittard heeft een gedetineerde zondagavond brand gesticht in een cel.

Omstreeks 18.20 uur kreeg de brandweer de melding van de brand. Ter plaatse bleek een gedetineerde een laken in brand te hebben stoken in zijn cel. De brandweer had het vuur snel onder controle.