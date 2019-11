FNV heeft gratis agressie-trainingen winkelpersoneel ontwikkeld

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2019 toch weer een stijging is van het aantal winkelovervallen. Daarom lanceert de FNV op 1 november de website www.veiligwerkenindewinkel.nl. Daarop staan gratis e-learnings, maar zijn ook gratis fysieke trainingen te boeken.

‘De stijging van overvallen is een zorgwekkende ontwikkeling. De FNV wil winkelpersoneel ondersteunen hoe ze met agressie van klanten om kunnen gaan om hun veiligheid te vergroten’, zegt FNV-bestuurder Lilian Bakhuijsen.

Actie

Maandag 4 november worden met een actie om 14.00 uur in het stadshart van Woerden de gratis trainingen en de website onder de aandacht van winkelpersoneel gebracht. Een FNV-team gaat de winkels in om met het winkelpersoneel in gesprek te gaan over hun ervaringen op het gebied van veiligheid. Het team vertelt het winkelpersoneel over de gratis e-learnings en geeft iedereen meteen de mogelijkheid zich in te schrijven om gratis een fysieke training te volgen. Onder de titel Veilig Werken in de Winkel worden e-learnings en trainingen op locatie aangeboden. De website en trainingen zijn ontwikkeld met steun van SDF, FHKN en de Retailagenda.

Voorbereid

Bakhuijsen: ‘Het is natuurlijk niet alleen maar winkelpersoneel dat te maken heeft met agressief publiek, maar we zien het helaas té vaak misgaan in de winkel. Medewerkers die na een overval PTSS krijgen, die niet meer kunnen werken of niet meer in de winkel durven staan. Wij zien dat niet alle medewerkers even goed voorbereid zijn, daarom hebben wij deze gratis trainingen laten ontwikkelen voor al het winkelpersoneel.’