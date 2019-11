Internationaal opererende woninginbrekers aangehouden

Een team van de politie Oost-Nederland heeft op 2 november twee verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De mannen, beiden dertig jaar oud, worden ervan verdacht meerdere woninginbraken te hebben gepleegd in het noorden van Nederland. De politie kwam de mannen op het spoor na een tip van collega’s uit Duitsland.

Op 1 november ontving het team Nodale Oriëntatie van de politie Oost-Nederland informatie van de Duitse politie dat internationaal opererende woninginbrekers naar Nederland waren afgereisd. Het vermoeden was dat de inbrekers zich ergens in de eenheid bevonden. Het team, dat zich bezighoudt met onderzoeken naar internationale criminele stromen, startte meteen een onderzoek.

Verband met woninginbraken

Het onderzoek leidde naar de identiteit en verblijfsplaats van de verdachten. Ook bleek er een verband te zijn tussen de verdachten en drie recent gepleegde woninginbraken in de eenheid Noord-Nederland. De recherche van deze eenheid werd op de hoogte gebracht en ging met de informatie aan de slag.

Aanhouding

De politie hield afgelopen zaterdag beide verdachten buiten heterdaad aan. In een woning in de gemeente Dinkelland waar de verdachten verbleven, vond de politie verschillende goederen, afkomstig van diefstal uit de woningen in Noord-Nederland. Beide mannen zijn overgedragen aan de eenheid Noord-Nederland, waar het onderzoek wordt voortgezet. De verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.