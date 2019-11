40 maanden cel en tbs voor ontucht met minderjarige meisjes

De man pleegde de strafbare feiten tussen augustus 2013 en juli 2018. Naast de ontucht maakte hij zich schuldig aan het seksueel binnendringen van het lichaam van 1 van die meisjes. Verder maakte en bezat hij kinderporno. Daarnaast maakte de man stiekem foto’s en opnames van personen in zijn woning. Alle slachtoffers die de man maakte – waarvan de meesten nog de basisschoolleeftijd hadden - kende hij via zijn dochters of waren bekenden uit zijn woonplaats.

Vertrouwen beschaamd

Door de ontucht en het maken van kinderporno heeft verdachte het risico genomen dat de normale en gezonde seksuele ontwikkeling voor de meisjes is of wordt doorkruist. Daarbij dacht hij alleen aan zichzelf en hield hij op geen enkele wijze rekening met de slachtoffers. Daarbij beschaamde hij het vertrouwen van de slachtoffers en hun ouders dat zij in hem, als vader van hun vriendinnetje(s), stelden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit rapportages van psychologen en psychiaters komt naar voren dat de man in ieder geval aan 2 ziekelijke stoornissen lijdt, namelijk pedofolie en voyeurisme. De stoornissen hebben de man beïnvloed tijdens het plegen van de strafbare feiten. De deskundigen adviseren dan ook om de man verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. De rechtbank neemt dit advies over.

Langdurige behandeling noodzakelijk

Bij het opleggen van de straf houdt de rechtbank er in het bijzonder rekening mee dat de man moet worden behandeld voor zijn stoornissen. Dit om de kans op herhaling te voorkomen. De man ziet zelf hiervan ook het belang in en is bereid om medewerking te verlenen. Volgens de rechtbank is een langdurige en intensieve behandeling noodzakelijk. Deze behandeling heeft de meeste kans van slagen als deze wordt opgelegd in de vorm van een tbs-maatregel, omdat de man dan hoe dan ook behandeld zal terugkeren in de samenleving. Volgens de rechtbank is het van belang dat de man snel kan starten met deze behandeling. Daarom oordeelt de rechtbank dat - naast de tbs-maatregel met voorwaarden - een gevangenisstraf van 40 maanden passend is.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man schadevergoedingen betalen aan 15 slachtoffers. De te betalen bedragen variëren tussen de 750 en 6.200 euro.