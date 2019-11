OM eist gevangenisstraf voor mensensmokkel Ter Apel

Onderzoek

Bij de controle op 3 maart 2019 wordt een witte bestelbus met Moldavisch kenteken staande gehouden bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. In de bus blijken zeven personen te zitten. Geen van hen was in het bezit van een geldige verblijfsstatus. De bestuurder is aangehouden en stond op 17 oktober in de rechtbank in Groningen terecht.

Uit alle verklaringen die ter zitting zijn besproken moet verdachte volgens het OM hebben geweten dat hij de zeven Moldaviërs onrechtmatig naar Nederland heeft vervoerd. Hij heeft met zijn handelswijze bijgedragen aan de instandhouding van het illegale circuit van mensensmokkel. Dat rekent het OM hem zwaar aan. Illegaal verblijf heeft maatschappelijk ongewenste effecten en heeft vaak groot persoonlijk leed tot gevolg. Mensensmokkel ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers.

Uitspraak

De rechtbank veroordeelde de man tot 18 maanden gevangenisstraf. De rechtbank vond bewezen dat verdachte de zeven Moldaviërs van Duitsland naar Nederland heeft vervoerd om daar asiel te kunnen aanvragen. Verdachte – die nota bene internationaal chauffeur inzake onder meer personenvervoer van beroep is - wist dat de toegang van deze personen tot Nederland en het verblijf van deze personen in Nederland wederrechtelijk was. Alle vervoerde personen hebben de verdachte geld moeten betalen voor het vervoer naar Nederland. Daarmee achtte de rechtbank ook bewezen dat verdachte uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland. De rechtbank verweet de verdachte dat hij geen boodschap heeft gehad aan het ontwrichtende karakter van mensensmokkel en uit eigen gewin heeft gehandeld.

Aanpak

Dit is niet de eerste en zal ook niet de laatste mensensmokkelzaak zijn die wordt voorgebracht gelet op de grote aantallen asielzoekers die Nederland proberen te bereiken. De officier van justitie: “Deze vluchtelingenstroom kenmerkt zich door diverse vormen van smokkel, variërend van het met gammele bootjes oversteken van de Middellandse zee, of het met vrachtwagens vol illegalen passeren van de grens onder veelal mensonterende omstandigheden, tot minder ver gaande vormen van smokkel, zoals de onderhavige.” Het OM pakt samen met de politie, opsporingsdiensten zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Koninklijke Marechaussee (KMar), gemeenten en andere relevante partners mensensmokkel op een integrale wijze aan.