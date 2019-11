''Stroom wordt nauwelijks groener''

De verduurzaming van het energieaanbod op de Nederlandse stroommarkt gaat in een slakkentempo. Het aanbod voor consumenten is het afgelopen jaar maar een klein beetje groener geworden. Op de zakelijke markt wordt voor een groot deel nog grijze, vervuilende stroom aangeboden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Stroomranking van Natuur & Milieu, WISE, de Consumentenbond en Greenpeace.

Over de gehele linie gaat het gemiddelde rapportcijfer van een 5,6 naar 5,7. ‘Het langzame tempo van de verduurzaming van energie is in een tijd van grote klimaatzorgen teleurstellend, en staat niet in verhouding met wat er nodig is’, aldus de opstellers van de Stroomranking 2019.

Consumenten

Op de consumentenranglijst is de gemiddelde score een 6,3. In 2018 was dat ook een 6,3. De grotere partijen Eneco en Vattenfall (voorheen Nuon) maken echter wel een stap in de verduurzaming, daarom kunnen we toch spreken van een lichte vooruitgang. Een iets groter aantal consumenten kreeg nu namelijk groenere stroom dan een jaar eerder. Deze leveranciers behoren evenwel nog steeds niet tot de top. Het aantal leveranciers dat een acht of hoger scoort op de consumentenmarkt is gelijk gebleven: elf van de 31. Vijf energieleveranciers scoren een tien.

Zakelijke markt

Energieleveranciers op de zakelijke markt doen veel minder hun best voor het klimaat dan de leveranciers op de consumentenmarkt. Dat terwijl de zakelijke markt ruim drie keer zoveel stroom gebruikt dan consumenten. Het gemiddelde cijfer op de zakelijke ranglijst steeg wel, maar is nog steeds onvoldoende: van een 4,8 naar een 5,3. Net als vorig jaar vormen de achterblijvers hier de grootste groep: 24 van de 37 bedrijven scoren een onvoldoende. Zij leveren vooral vervuilende grijze stroom. Acht leveranciers doen het wel goed en worden beoordeeld met een acht of hoger.

Kantjes eraf lopen

De stroommarkt is vooral groener geworden doordat een aantal fossiele centrales werden gesloten en er meer werd geïnvesteerd in zon- en windenergie. De gemiddelde score stelt echter nog steeds teleur. ‘De klimaatcrisis en de afspraken die ook de energieleveranciers maakten in het Klimaatakkoord vragen om daadkracht. Je zou daarom verwachten dat er door leveranciers meer tempo wordt gemaakt. Terwijl consumenten massaal kiezen voor duurzame stroom, lijken veel energieleveranciers de kantjes ervan af te lopen en hun verantwoordelijkheid te ontlopen ’, aldus de makers van het rapport.

Nieuwe spelers scoren slecht

Opvallend in het onderzoek is dat het merendeel van de nieuwkomers op de markt een onvoldoende haalt. Op de consumentenmarkt scoort zelfs geen enkele nieuwe aanbieder een voldoende. Deze leveranciers lijken zich door lage prijzen in te vechten op de markt en besteden weinig aandacht aan duurzaamheid. Een slechte zaak, concluderen de onderzoekers, want energieleveranciers die beginnen met een onvoldoende veranderen zelden in een koploper en leveren dus geen bijdrage aan de omslag naar groene energie.