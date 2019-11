HEMA-artikelen straks bij Jumbo in de schappen

Jumbo Supermarkten en HEMA zijn met elkaar tot een principeovereenkomst gekomen voor een commerciële samenwerking in Nederland en België. 'Het doel hiervan is om de marktpositie van beide bedrijven verder te verbeteren. Dit kan onder andere door het versterken van elkaars winkelnetwerk en door HEMA artikelen via de supermarkten van Jumbo te verkopen', zo laten beide bedrijven vrijdag weten.