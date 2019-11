Fietser die ernstig gewond raakte door maaiarm tractor overleden

Vrijdagmiddag is bij een verkeersongeval in het Limburgse America op de Laagheideweg een fietser ernstig gewond geraakt. 'Het ongeval is vermoedelijk ontstaan doordat de maaiarm van de tractor de fietser raakte. Hierdoor viel het slachtoffer op het asfalt', zo meldt de politie vrijdag.

Traumahelikopter

Voor het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. De fietser werd na behandeling door het Mobiel Medisch Team per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De bestuurder van de tractor, een 41-jarige man uit Maashees, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De tractor en fietser reden rond 15.00 uur in dezelfde richting over de Laagheideweg. De politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeval.

Update 9 november 11.19 uur:

Een 83-jarige man uit Veulen is vrijdagavond overleden nadat hij eerder die dag betrokken was bij een verkeersongeval.

De man was als fietser betrokken bij een verkeersongeval met een tractor op de Laagheideweg. De politie is nog doende met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder van de tractor is inmiddels als verdachte gehoord.