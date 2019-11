'Boerenprotest nog lang niet voorbij'

Volgens LTO-voorman Marc Calon is de climax nog niet bereikt. De voorzitter van de Land- en Tuibouworganisatie Nederland zegt in het AD: 'De protesten van oktober waren spielerei. Boeren zijn de regels zat en voelen zich niet gehoord. De onvrede is zo groot,'Volgens Calon voelen de boeren zich 'met de rug tegen de muur gezet'.

De boeren voelen zich niet beschermd door de overheid, zo vertelt Calon. De boosheid van de boeren is vooral veroorzaakt door de bezetting van een varkensstal in Boxtel in mei. Volgens Calon was dat het keerpunt. Calon in de krant: 'ien uur lang zaten 67 activisten binnen. Tien uur lang greep de politie niet in.' In Boxtel is volgens hem ' de lont van het grote verzet in het kruitvat gestoken'.

Het steekt de boeren dat mileiuactivisten die bij de actie betrokken waren slechts een boete van 300 euro kregen. Volgens Calon willen de boeren er best voor zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten in de landbouw. Daarvoor heeft de LTO samen met onder andere protestbewegingen als Farmers Defence Force en Agractie een collectief opgezet.