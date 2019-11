Leden D66 willen snelheidslimiet naar 90 km/u

De leden van D66 hebben tijdens het partijcongres in Breda gestemd voor verlaging van de maximumsnelheid op snel- en autowegen.

De maximumsnelheid moet naar 90 km/u. De Tweede Kamerfractie moet zich daar hard voor maken, zo bepaalde de leden. Dit meldt het ANP zaterdag. Fractievoorzitter Rob Jetten van D66 zei gisteren nog in ' Goedemorgen Nederland' dat hij het voorstel 'wel erg radicaal' vond. Verder zei Jetten: '90 op de snelweg? Ik kan mij niet voorstellen dat mensen zich daar aan gaan houden. Ik zou vooral willen kijken op welke plekken hij van 130 naar 100 kilometer per uur kan.' Het bestuur van D66 oordeelde ook negatief, maar de leden stemden toch in meerderheid voor.

Het zijn de Jonge Democraten die met dit voorstel komen. Volgens hen is een flinke verlaging van de snelheidslimiet noodzakelijk om de uitstoot van CO2 terug te dringen en om de luchtverontreiniging en geluidsoverlast tegen te gaan. Ook de doorstroming en verkeersveiligheid zouden erbij gebaat zijn.

Verwacht wordt dat het kabinet volgende week met maatregelen komt om de stikstofuitstoot te verminderen.