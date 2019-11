70 aanhoudingen tijdens actie tegen ‘mobiel banditisme’

Rondtrekkende bendes

Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 november speurden agenten vooral naar internationaal rondtrekkende dadergroepen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten als drugshandel, winkeldiefstal, oplichting en identiteitsfraude. Ook bij deze 11e TRIVIUM was de Nederlandse politie verantwoordelijk voor de organisatie van deze Europese actie tegen mobiel banditisme.

EMPACT

De actie wordt gehouden onder de vlag van European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT), een Europees samenwerkingsverband waarbij Europese landen samenwerken om criminele dreigingen tegen te gaan. Meerdere landen deden mee aan deze actie, enerzijds door zelf controles te doen, maar ook door aan te sluiten bij een speciale internationale desk bij Europol. Hier konden de betrokken landen direct data met elkaar uitwisselen ten behoeve van de actie. TRIVIUM sluit aan bij de landelijke integrale aanpak van de Tasforce Mobiel Banditisme om Nederland onaantrekkelijk te maken voor mobiele bendes.

Helpdesk

Binnen de TRIVIUM-actie zijn 33 verdachten aangehouden voor verschillende strafbare feiten. Maar tijdens de actiedagen zijn ook buiten de actie om nog eens 37 verdachten aangehouden. Vanuit een speciaal ingerichte helpdesk in Driebergen werden alle aanhoudingen in Nederland gecontroleerd op een mogelijke link met ‘mobiel banditisme’. In 37 gevallen bleek er een verband te zijn en werd er contact opgenomen met de collega’s die de aanhoudingen hadden verricht. Indien nodig werd geadviseerd over de verdere afhandeling van de verdachten. Met de juiste afhandeling kan het openbaar ministerie namelijk conform ‘de strafvorderingsrichtlijn mobiel banditisme’ die sinds 1 mei 2019 bestaat, hogere straffen eisen. Daarnaast wordt de kans om een mobiele bandiet via de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) ongewenst te laten verklaren hierdoor ook groter.

Resultaten

Bij controles van personen konden de agenten direct via een speciaal ontworpen app de landelijke systemen raadplegen. Dezelfde bevraging werd tegelijkertijd ook bij Europol gedaan waar bijvoorbeeld collega`s uit Litouwen, Duitsland en Roemenië beschikbaar waren om dieptebevragingen in het buitenland uit te voeren. Op deze wijze werden de gegevens van 757 personen gecontroleerd. In 103 gevallen werd de van Europol verkregen informatie gebruikt voor de controle of werd de informatie gedeeld met een ander land.

Enkele voorbeelden van zaken tijdens TRIVIUM:

In Venlo zijn vier Georgiërs aangehouden voor het valsspelen in het plaatselijke casino. Uit informatie van de helpdesk bleek dat deze verdachten vermoedelijk ook in andere landen actief zijn geweest. Collega`s van Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) die waren aangesloten bij de actie, hadden informatie binnen gekregen uit meerdere landen waarbij gewaarschuwd werd voor deze vorm van criminaliteit. Daarbij werden de aangehouden verdachten ook genoemd. De Georgiërs zijn vrijdag door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld.

Gestolen voertuigen

Er zijn meerdere gestolen voertuigen aangetroffen, er is een verdachte aangehouden die nog 37 dagen straf moest uitzitten en er is een voertuig gecontroleerd waarvan de bestuurder nog tenminste € 26.000,- aan boetes moest betalen. De bestuurder kon dit bedrag niet betalen en daarom werd zijn voertuig in beslag genomen.

Cash

In de omgeving van Amsterdam is een voertuig gecontroleerd waarbij de bijrijder een bedrag van € 10.000,00 contant bij zich had. Achter in dit voertuig is tevens een tas met muntgeldrolletjes aangetroffen. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

Kilo softdrugs

In de omgeving van Breda is auto gesignaleerd door de collega`s waarin een verdachte zat die een diefstal zou hebben gepleegd onder bedreiging van een vuurwapen. De collega`s hebben dit voertuig met meerdere eenheden tot stoppen bewogen en de bestuurder is aangehouden. In het voertuig is ook nog een kilo softdrugs aangetroffen. De recherche gaat verder met dit onderzoek.

Elk half jaar

Trivium is een actie van de Nederlandse politie die gericht is op de aanpak van zogenaamd mobiel banditisme. Elk half jaar wordt deze actie georganiseerd. Met interventies op de verkeersstromen, zowel landelijk als lokaal, worden rondtrekkende criminele groepen die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij bestreden. Mobiel banditisme hoort tot de High Impact Crimes en de aanpak daarvan heeft de hoogste prioriteit bij de politie.

Taskforce Mobiel Banditisme

Het OM, politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van Justitie en Veiligheid, Detailhandel Nederland en Transport en Logistiek Nederland werken sinds vorig jaar intensief samen in de Taskforce Mobiel Banditisme om onder andere ondernemers te helpen in de strijd tegen deze rondtrekkende bendes. Zo wordt informatie over mobiele bendes gedeeld via een waarschuwingsregister (GIO). Winkeliers, politie en OM verzamelen en delen informatie, waarna de politie en OM deze informatie kunnen gebruiken voor opsporing en vervolging.