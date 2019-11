Voorstanders traditionele Zwarte Piet komen met eigen sinterklaasjournaal en intocht

Voorstanders van de traditionele Zwarte Piet hebben zich verenigd in een stichting De Nationale Sint.

Deze stichting introduceert vandaag, maandag 11 november, op YouTube een eigen sinterklaasjournaal. In deze serie sinterklaasjournaals zijn de pieten helemaal zwart. De Nationale Sint wil volgend jaar ook een alternatieve traditionele intocht zonder roetveegpieten organiseren. Dit meldt nu.nl maandag.

Woordvoerder Andy van Veen van Stichting De Nationale Sint laat maandag na een bericht van het NOS Radio 1 Journaal aan nu.nl weten: 'Wij willen Sinterklaas zoals wij dat vroeger hebben meegemaakt. Met een zwarte piet en een leuk wit paard. Mensen die vinden dat Piet zwart hoort te zijn, hebben dit jaar geen opties meer om te bekijken.' Bij de NTR die het Sinterklaasjournaal uitzendt, zullen vanaf dit jaar alleen nog roetveegpieten te zien zijn.

De Stichting De Nationale Sint, die wordt gefinancieerd met donaties van medestanders, wil volgend jaar een eigen intocht van Sinterklaas organiseren. Mogelijk wordt deze ook op televisie uitgezonden, maar hij zal in ieder geval op YouTube te zien zijn. De Stichting De Nationale Sint vindt het heel verwarrend voor kinderen dat er niet meer met zwarte pieten wordt gewerkt. Stichting De Nationale Sint: 'Als je de maskerade en de zwarte look van Piet af haalt, dan gaan kinderen inzien wie die Pieten zijn. Dan herkennen ze ineens de buurman of de supermarktmanager.'