Politie waarschuwt Sint en Kerstman voor nep-webshops

De politie waarschuwt mensen, nu de tijd is aangebroken om weer volop online te winkelen voor Sint- en Kerst cadeaus, om goed op te letten omdat het ook het moment is dat oplichters hun slag proberen te slaan. 'In nep-webshops bieden ze allerlei goederen aan, maar wie daar bestelt krijgt na betaling nooit iets geleverd. Dit jaar zijn al zo’n 200 van dit soort webwinkels gesloten', zo meldt de politie maandag.

Pas op nep-webshops

Er zijn ruwweg drie soorten webwinkels waarmee fraudeurs consumenten proberen op te lichten, zegt Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. ‘Er zijn webwinkels die een fictieve naam gebruiken en daar goedkope artikelen aanbieden. Vaak spelen ze in op de hebberigheid van consumenten. Ze bieden hoge kortingen en zetten potentiële klanten onder druk met slogans als "beperkte voorraad" en "zoveel mensen gingen u al voor". Als je dan gaat kopen, kom je op een betaalpagina maar is er geen mogelijkheid is om met creditcard te betalen of met iDEAL. Je krijgt achteraf een betaalverzoek via de mail toegezonden en dat is zeer ongebruikelijk voor een webwinkel.’

Hoge kortingen

Een tweede manier die oplichters hanteren is het opkopen van domeinnamen van webwinkels die zijn gestopt. ‘Dat gebeurt veel vanuit China’, legt Van der Linden uit. ‘Ze bieden dan dure sportschoenen aan met hoge kortingen.’ Volgens de teamleider zijn die sites te herkennen aan kromme vertalingen. ‘De homeknop heet dan ineens "thuis" en is er sprake van een "hete aanbieding", in plaats van een "hot deal".’ Rond Black Friday, op 29 november, stunten veel winkels en ketens met prijzen. Ook dan is het zaak om alert te zijn bij aankopen bij webwinkels, zegt Van der Linden.

Bekende bedrijven

De derde methode die de politie vaak tegenkomt wordt "spoofing" genoemd. Daarbij maken oplichters misbruik van de naam van bekende bedrijven. Vorig jaar doken rond deze tijd van het jaar websites op die zich voordeden als Coolblue, KPN, Tele2 en Kijkshop. Er wordt een toevoegsel aan het webadres gekoppeld, bijvoorbeeld -actie, -deals, -uitverkoop, -shop of -nederland. ‘Op de site worden de logo’s en de kleuren gebruikt die de originele webwinkels ook gebruiken’, zegt Van der Linden. ‘Wij zien ook dat deze sites zeer goed voorbereid zijn en waarschijnlijk al lange tijd geleden zijn gemaakt. Ook dit jaar willen we hier weer voor waarschuwen.’

Betaal veilig

Ook bij dit soort nepwebwinkels kan je alleen betalen via een betaalverzoek via de mail en niet via iDEAL of creditcard. Soms geven de oplichters een reden waarom ze dat doen, bijvoorbeeld omdat er een technische storing is. ‘Als je gaat kopen via een webwinkel, zorg er dan in ieder geval voor dat je veilig betaalt met een creditcard, PayPal of Afterpay,’ zegt Van der Linden. ‘Daarbij weet je zeker dat als je een product niet krijgt toegestuurd, dat je je geld terug krijgt.’

Aangiftes

In totaal zijn dit jaar al ongeveer 47.000 aangiftes binnengekomen van internetoplichting. Daaronder vallen ook de aangiftes tegen malafide webshops. Internetoplichting voorkomen? Klik hier voor de belangrijkste tips van de politie.