Drie aanhoudingen voor faciliteren hennepteelt

De politie heeft maandag 11 november in Groningen drie verdachten aangehouden voor het faciliteren van hennepteelt. Dit in verband met een onderzoek wat is gestart naar aanleiding van een anonieme melding.

In twee loodsen in Groningen en in twee woningen, in Hoogezand en Harkstede, zijn doorzoekingen geweest, die verband houden met dit onderzoek. De verdachten zijn een 35-jarige man uit Hoogezand, een 29-jarige vrouw uit Harkstede en een 29 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Vanuit een van de loodsen runnen zij een growshop, die bedrijfsmatige hennepteelt faciliteert. De politie, de Belastingdienst en gemeente Groningen werken samen in deze zaak.



Bij doorzoekingen vonden politieagenten bijna 500 hennepstekken, ruim 5 kilogram gedroogde hennep, 2 kilogram hash en een grote hoeveelheid goederen, welke facilitair zijn voor het inrichten van hennepkwekerijen. Naast deze goederen werd ook de administratie voor nader financieel onderzoek in beslag genomen.

Growshops

Eind september werd onder regie van de gemeente ook al een integrale bestuursrechtelijke controle gedaan bij een aantal growshops. Burgemeester Schuiling: ‘Op basis van alle beschikbare informatie hebben we voldoende reden om aan te nemen dat er verwevenheid is tussen deze branche en de georganiseerde criminaliteit. Vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek is in september deze growshop niet gecontroleerd. Nu dat onderzoek ver genoeg gevorderd was, is het goed dat de politie ook hier een inval heeft gedaan. Dat past helemaal in onze gezamenlijke aanpak van ondermijning.’