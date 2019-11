Lichaam vermiste vrouw (51) uit Leiden waarschijnlijk gevonden

De politie heeft dinsdagavond rond 18.30 uur tijdens de zoektocht naar de 51-jarige vermiste Karin Heemskerk in het water aan het Vlietland bij Leiden de zwarte Toyota Aygo gevonden. 'Hierin werd het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen. Waarschijnlijk is het de vermiste Karin Heemskerk', zo meldt de politie dinsdagavond.

Zoektocht

Dinsdag ging de zoektocht naar de sinds zondag 27 oktober vermiste vrouw uit Leiden onverminderd door. De politie zocht op het water langs de Vlietweg in Voorschoten/Leiden met behulp van een sonarboot en speurhonden. De politie onderzoekt de toedracht van het overlijden van de vrouw.

Veteranen Search Team

Afgelopen vrijdag werd er ook al gezocht naar de vrouw. Ruim zeventig personen van de politie en het Veteranen Search Team zochten vrijdag in een groengebeid tussen Leiden, Voorschoten en de Vlietlanden. Karin was voor het laatst gezien op zondag 27 oktober toen zij rond 23.45 uur haar woning aan de Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden verliet. Sindsdien ontbrak van haar ieder spoor.