'Top Belastingdienst negeerde jarenlang meldingen van misstanden'

Een medewerker die dit aankaartte, omdat in strijd met de wet werd gehandeld en burgers werden gedupeerd, vond nergens gehoor. Dit schrijven RTL Nieuws en dagblad Trouw woensdag op basis van een brandbrief die de gepensioneerde medewerker naar de Tweede Kamer stuurde en waarin dagblad Trouw en RTL Nieuws vooraf inzage hadden.

Geen gehoor gegeven aan klachten

Collega's hadden de klokkenluider gewaarschuwd dat zijn strijd voor gerechtigheid geen zin zou hebben. 'Je weet hoe het klokkenluiders vergaat.' In de brandbrief staat dat de top van de Belastingdienst geen gehoor zou hebben gegeven aan klachten over handelingen die tegen de wet ingingen of de rechten van burgers schonden. Bij de brandbrief stuurt de klokkenluider ook een dossier mee van voornamelijk e-mails tussen hem, collega's en de top van de Belastingendienst. Uit het dossier blijkt dat de Belastingdienst bij zeker 40.000 mensen ten onrechte geld terugvroeg, hoewel zij volgens de wet recht hadden op uitstel van betaling. Hun bezwaren tegen de aanmaningen zouden nooit zijn behandeld. De bezwaren zouden zijn aangemerkt als 'verzoek om informatie', waarna de onterechte invordering van schulden werd doorgezet. Dit is in strijd met de wet. Dit is volgens de ambtenaar ook gebeurd bij de honderden onterechte stopzettingen van kinderopvangtoeslag.

Angstcultuur

Collega's raadde de gepensioneerde ex-ambtenaar Pierre Niessen af de strijd aan te gaan. Er heerste een angstcultuur bij de Belastingdienst. Medewerkers drufden de leiding niet te weerspreken uit angst dat het hun carrière zou schaden. De 68-jarige klokkenluider zegt dat hij geen rust vindt als hij zijn ervaringen niet zou aankaarten. Niessen: 'Voor mij is de maat vol. Ik moet wel naar buiten treden, die verplichting heb ik. Ten opzichte van de mensen die onrecht is aangedaan en tegenover mijn geweten.'

Bezwaren Niessen afgewimpeld

Niessen handelde in de jaren 2014 tot en met 2016 bezwaren af bij de afdeling Invordering van Belastingdienst / Toeslagen. De jaren daarvoor alarmeerde hij leidinggevenden al meermalen dat bij de afhandeling van toeslagen of schulden ouders vaak onterecht hard werden aangepakt en dat de rechtsbescherming niet op orde was. Het halen van 'targets' was belangrijker dan een eerlijke behandeling van burgers. UIt het dossier dat Trouw en RTL Nieuws mochten inzien om de feiten te controleren, bleek dat Niessen consequent werd afgewimpeld.

Een woordvoerder van de fiscus zegt tegen RTL Nieuws en Trouw dat de dienst er "voortdurend naar streeft om volgens de wet te werken". Een commissie binnen de dienst zou woensdag mogelijk "iets zeggen" over het behandelen van bezwaarschriften, laat de woordvoerder weten.