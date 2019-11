Man opgepakt in stilgezette trein op station Eindhoven

Even na 18.00 uur werden twee perrons op station Eindhoven ontruimd. Al het treinverkeer van en naar Eindhoven werd stilgelegd. Vanwege de zoekactie werd een treinstel volledig uitgekamd.

ReizIgers laten aan het Eindhovens Dagblad weten dat iedereen zijn handen omhoog moest houden, terwijl bewapende agenten hen streng aankeken. Uiteindelijk mochten alle reizigers de trein verlaten door één openstaande deur. Sommigen werden gefouilleerd door gemaskerde agenten. De verdachte, die gewoon tussen andere treinreizigers liep toen hij door een agent staande werd gehouden, werd daarna gearresteerd door zwaarbewapende agenten van het Rapid Response Team. Dat is een team dat gespeciaal is getraind voor acties in smalle ruimten als treinen.

De trein die met honden werd doorzocht, kwam uit Den Haag en was via Rotterdam, Breda, Tilburg in Eindhoven aangekomen. De man die werd aangehouden was volgens reizigers iemand van rond de 35 jaar. Hij had een Action-tas bij zich die in beslag is genomen. Het verzoek om de man op te pakken kwam volgens een politiewoordvoerder van een andere politie-eenheid uit het land. Hij is verdachte in een lopend onderzoek, zo laat de politie weten.

Kort na de arrestatie, rond 19.20 uur werd het treinverkeer weer langzaam opgestart. De politie laat op Twitter weten dat er in de trein nog zoeking wordt gedaan naar mogelijke voorwerpen.