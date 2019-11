Man gewond bij ruzie in Winkel

Bij een conflict op de Dorpsstraat in Winkel is vrijdagavond rond 21.45 uur een 39-jarige man gewond geraakt. Dit gebeurde toen een 37-jarige man het slachtoffer aanviel met een scherp voorwerp.

Omstanders wisten deze verdachte vast te houden tot de politie arriveerde. Agenten hebben de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het slachtoffer is voor behandeling per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.