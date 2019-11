KNVB noemt racistische uitingen 'ronduit walgelijk'

Bluijssen: 'Dit hoort niet op een voetbalveld thuis.' De KNVB heeft een reactie opgesteld naar aanleiding van het incident tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Op de website schrijft de bond: 'In het voetbal is er geen plaats voor racisme. Helaas is racisme een maatschappelijk probleem dat ook in het voetbal soms de kop opsteekt. Dit staat haaks op wat we willen met sport: mensen verbinden. Daarom treden we keihard op tegen racisme. Ons protocol voor spreekkoren is zondagmiddag op correcte wijze gehanteerd. Er wordt nu samen met de club gekeken hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt. Tot slot, zal dit incident via het onafhankelijke tuchtrechtsysteem verder worden onderzocht'.

Sinterklaasliedjes en oerwoudgeluiden

Vanaf de tribunes klonken zondag tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior Sinterklaasliedjes en oerwoudgeluiden als Ahmed Mendes Moreira aan de bal was. Toen Mendes Moreira de spreekkoren opmerkte, raakte hij hevig geëmotioneerd en moest hij door medespelers tot rust worden gebracht. Scheidsrechter Gerrets besloot daarop de wedstrijd stil te legeen, waarop de hele selectie van Excelsior van het veld liep. De spelers van Den Bosch volgden. Niet lang nadat de wedstrijd werd hervat, bracht Mendes Moreiro Excelsior op voorsprong. Hij maakte de 1-2 in de laatste minuut van de eerste helft.

'Berecht daders via strafrecht'

Jan Bluijssen zegt tegen de NOS dat de KNVB er alles aan doet om de daders op te sporen en te bestraffen. Maar volgens hem is de KNVB beperkt in zijn mogelijkheden. Bluijssen: 'We kunnen stadionverboden opleggen van 5 jaar en boetes van 450 euro. Daarnaast kunnen we via het tuchtrecht de club aanpakken als die nalatig is geweest. Dat zijn onze mogelijkheden.' Bluijssen vindt dat verdachten eigenlijk via het strafrecht berecht zou moeten worden. 'Dan komen ze echt in de problemen in hun maatschappelijke leven. Dan zullen mensen wel nadenken om dit nog een keer te doen.'

Scheidsrechter Gerrets, die de wedstrijd tien minuten stillegde, krijgt veel lof over zijn optreden.