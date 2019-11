Eén slachtoffer steekpartij Heerlen overleden

Eén van de twee personen die zondagavond gewond raakten bij een steekincident aan de Dommelstraat in Heerlen is overleden.

Het slachtoffer betreft een man van 26 jaar eveneens afkomstig uit Heerlen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Melding

Rond 22.50 uur kwam de melding van het steekincident bij de hulpdiensten binnen. Ter plaatse bleek dat twee personen gewond waren geraakt, waarvan één ernstig. Beide slachtoffers zijn ter plekke behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar kwam de 26-jarige man te overlijden. Het andere slachtoffer, één van de bewoners van het pand, kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

Aanhouding

Direct na het steekincident hield de politie een verdachte in de woning aan.

Onderzoek

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Er vindt nog buurtonderzoek, tactisch en forensisch onderzoek plaats. De aanleiding voor het geweldsincident ligt mogelijk in de relationele sfeer.

Beperkingen

De verdachte heeft beperkende voorwaarden opgelegd gekregen.

Dit betekent dat er niet meer informatie over het onderzoek verstrekt zal worden.