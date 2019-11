Vuurwerk nog steeds op nummer 1 op lijst met incidenten rond voetbal

CIV

Het vuurwerk binnen stadions is het afgelopen jaar licht afgenomen, even als geweldsincidenten binnen en buiten het stadion. Daar tegenover staat een kleine toename van vuurwerk buiten het stadion (in de Eredivisie). Elk jaar publiceert het CIV, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, een overzicht met cijfers van de politie-inspanningen, opgelegde maatregelen, incidenten en strafbare feiten rond het betaald voetbal; het Jaarverslag Voetbal en Veiligheid.

Vuurwerk afgestoken op volle tribunes

Kijkend naar het afgelopen jaar zijn er geen opvallende wijzigingen in de cijfers. Er is een kleine afname van vuurwerk in het stadion en van geweldsincidenten binnen en buiten het stadion. Daar tegenover staat een kleine toename van vuurwerk buiten het stadion (in de Eredivisie). De cijfers laten zien dat vuurwerk nog steeds met afstand het hoogste scoort op de lijst van incidenten. Hoewel er goede voorbeelden zijn van vergund vuurwerk in stadions, wordt er nog veel te vaak op een gevaarlijke manier vuurwerk afgestoken op volle tribunes.

Meest problematische risicosupporters geweerd

Kijkend naar de resultaten over meerdere jaren valt op dat er veel in positieve zin is veranderd. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers in meerjarig perspectief in dit jaarverslag, maar ook uit kwalitatieve onderzoeken van het Auditteam Voetbal en Veiligheid. Het aantal voetbalgerelateerde incidenten is in meerjarig perspectief afgenomen, maar ook de grootschaligheid en heftigheid van incidenten is over het algemeen afgenomen. Het lijkt erop dat de meeste problematische risicosupporters geweerd worden (door handhaving van opgelegde straffen) of zich gedragen (vanwege de pakkans en de straffen die hun boven het hoofd hangen) bij voetbalwedstrijden.

Minder politie ingezet

De jaren waarbij het hooliganisme in en rond de voetbalstadions in Nederland haar hoogtepunt beleefde en - de voor supporters belastende - veiligheidsmaatregelen toenamen (zoals fouillering, slechte zichtlijnen door netten of hekken, beperkingen aan het vervoer of aan de kaartverkoop), liggen achter ons. Doordat het veiliger wordt bij betaald voetbalwedstrijden, zijn er steeds minder midden- en hoog-risico wedstrijden (de B- en C-categorie) waardoor minder ingrijpende maatregelen worden opgelegd. Opgelegde maatregelen zijn steeds vaker een lichte variant. Zo krijgen uitsupporters vaker lichtere verplichte vervoersregelingen opgelegd. Ook de politie inzet heeft daardoor kunnen afnemen.

Samenwerking

Dit succes is te danken aan de inzet en samenwerking van alle lokale en landelijke partijen die betrokken zijn bij de veiligheid in en om voetbalwedstrijden te weten de KNVB, de betaald voetbalorganisaties, het Openbaar Ministerie, de gemeenten en natuurlijk de politie. Deze partijen hebben de wettelijke mogelijkheden (onder andere stadionverbod, groepsverbod, meldplicht) om de risicosupporters middels een gezamenlijke aanpak (strafrechtelijk, civiel en bestuurlijk) langdurig te weren bij voetbalwedstrijden.

Inspanningen supporterscollectief

Ook de inspanningen van het supporterscollectief en diverse supportersverenigingen hebben een positief effect gehad op het vergroten van de veiligheid, toegankelijkheid en gastvrijheid van voetbalwedstrijden. Ondanks dat het voetbal veiliger en daarmee gastvrijer en toegankelijker wordt, blijft scherpte nodig. Het aantal incidenten rondom betaald voetbalwedstrijden is nog steeds te veel en ingrijpende veiligheidsmaatregelen blijven daarom dikwijls nodig.