Gashoofdleiding lekgeslagen bij graafwerkzaamheden Gasselte

Bij de aanleg van een glasvezelkabel aan de Gieterweg in Gasselte is maandagochtend een hoofdgasleiding geraakt. Het gas spoot vervolgens met hoge druk uit het lek.

Vernevelen

Daarop is de weg in beide richtingen afgesloten vanaf de Grensweg. Het verkeer wordt omgeleid via Kostvlies. De brandweer uit Gieten en Borger zijn ter plekke en proberen met een waterscherm het gas te vernevelen. Medewerkers van Enexis zijn bezig het lek te dichten. Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang de reparatiewerkzaamheden gaan duren.