FC Den Bosch heeft de plank volledig misgeslagen met reactie op racisme

De reactie van gisteren was volgens de club een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

''We zijn diep geschrokken naar aanleiding van de gesprekken, die maandagochtend zijn gevoerd met de spelersgroep en andere betrokkenen. Er blijken zondag wel degelijk racistische uitlatingen te zijn gedaan vanaf de tribune. De club doet verder onderzoek naar wat er feitelijk is gebeurd en zal alles in het werk stellen om de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit grensoverschrijdend gedrag te achterhalen en te straffen.''

FC Den Bosch gaat met een totaalaanpak, en in samenspraak met alle betrokkenen in en rondom de club, schouder aan schouder, actief op zoek naar manieren om de misstanden, waaraan een deel van de achterban zich schuldig heeft gemaakt, grondig aan te pakken en uit te bannen. De club komt in de loop van de week met een eerste actieplan.