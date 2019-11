Tante Rikie voor het laatst in haar rol als festivaldirectrice Zwarte Cross

Tante Rikie zal dit jaar (2020) voor het laatst in haar rol als festivaldirectrice actief zijn op de Zwarte Cross.

"Ik vind de start van de wereldwijde voorverkoop altijd een superspannende dag. Op deze dag laten onze bezoekers zien of ze nog steeds vertrouwen in ons hebben. Er is namelijk nog niets van het programma bekendgemaakt. Ze bestellen hun tickets dus enkel op ervaringen van de afgelopen jaren.

Thema Zwarte Cross 2020: ‘Jullie kunnen het!’

Met dit thema wil Tante Rikie aangeven dat de bezoekers, ook zonder Tante Rikie aan het roer, een mooi feest kunnen maken.

De wereldwijde voorverkoop voor de Zwarte Cross 2020 begint op zaterdag 23 november om 11:00 uur. De leden van de Zwarte Cross fanclub Harder!, die dankzij hun lidmaatschap een week voorrang krijgen op de wereldwijde voorverkoop, hebben alle Camper/Caravantickets en de kaarten voor Kampeerhotel Grasnapolsky gekocht. Inmiddels is ook 72% van de campingkaarten verdeeld onder Tante Rikies eregasten. Omdat overnachten op de Zwarte Cross camping voor veel fans een grote droom is heeft Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie achter de Zwarte Cross, besloten om de campingcapaciteit te verhogen van 26.500 naar 30.000 bezoekers. Want de Zwarte Cross, komend jaar op 16-17-18-19 juli, kan pas echt worden ervaren als je er alle dagen bij bent.