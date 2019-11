Meisje (4) omgekomen nadat auto fietsers schept in Amersfoort

Het 4-jarige meisje, dat afgelopen zondagmiddag in Amersfoort zwaargewond raakte nadat zij door een auto werd aangereden op de Leusderweg, is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dit heeft de politie maandagmiddag laten weten.

Overleden

De auto reed rond 15.30 uur in totaal drie fietsers aan, waaronder de 36-jarige moeder van het meisje en een 44-jarige man. De drie slachtoffers werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de slachtoffers, het 4-jarig meisje, is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Andere weghelft

De 36-jarige moeder en haar 4-jarige dochter fietsten op de Leusderweg in Amersfoort toen ze werden aangereden door een auto die door onbekende reden op de andere weghelft terecht kwam. Ook werd een derde fietser, een 44-jarige man aangereden. Alle slachtoffers werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Getuigenoproep

Het opsporingsteam verkeer van de politie doet onderzoek naar de toedracht van dit noodlottige ongeval en is op zoek naar getuigen. Heeft u zich nog niet gemeld, maar bent u bent u wel getuige, neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.