JC-Electronics uit Leek beste leerbedrijf van Nederland 2019

JC-Electronics uit Leek is het beste leerbedrijf van Nederland. Dat maakten minister van OCW Ingrid van Engelshoven en directievoorzitter van SBB Hannie Vlug gisteren in theater Orpheus te Apeldoorn bekend.

Een goede praktijkopleiding valt of staat met de kwaliteit van het leerbedrijf en de praktijkopleider. Met de jaarlijkse verkiezingen voor beste leerbedrijf en beste praktijkopleider benadrukken en waarderen het ministerie van OCW en SBB de belangrijke rol die de bijna 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders spelen in het opleiden van mbo-studenten.

Leven lang ontwikkelen

JC-Electronics uit Leek is erkend leerbedrijf in de sector Techniek en gebouwde omgeving en mag zich een jaar lang het beste leerbedrijf van Nederland noemen. De jury zag er een unieke samenwerking met collega’s uit het onderwijs. Bovendien draait het bij JC-Electronics om maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij iedereen een kans verdient. Opleiden van jong tot oud zorgt voor continuïteit in het bedrijf en een regionale groei in de sector. Het winnende leerbedrijf gaat letterlijk en figuurlijk voor een leven lang ontwikkelen.

Ook mensen weer laten werken

“Organiseer je een wedstrijd met een brandweerman, een sporter en een kunstschilder, wie wint er dan”, vraagt opleidingscoördinator bij JC-Electronics Cor Mulder zich af. “De andere genomineerde leerbedrijven doen hetzelfde fantastische werk als wat wij mogen doen. Maar we zijn heel blij met deze prijs. Juist omdat JC-Electronics met ruim 220 werknemers een van de grootste wereldwijde spelers is op het gebeid van reparatie aan gebruikte industriële elektronica is het een aardig gegeven dat we, behalve gebruikte elektronica, ook mensen weer laten werken.”

Van 1.600 voordrachten naar zestien finalisten

Tot en met 30 april 2019 kon iedereen leerbedrijven en praktijkopleiders voordragen voor de prestigieuze prijzen. Het recordaantal van 1.600 voordrachten is beoordeeld en ingedeeld naar sector en provincie, om uiteindelijk met een jury van studenten, docenten, scholen en het ministerie van OCW tot één beste leerbedrijf en één beste praktijkopleider te komen. De verkiezing beste leerbedrijf werd in 1996 voor het eerst georganiseerd. De prijs beste praktijkopleider wordt sinds 2009 uitgereikt.

Beste praktijkopleider en mbo-ambassadeurs

De winnaar werd bekendgemaakt in theater Orpheus te Apeldoorn tijdens het ambassadeursgala mbo, de feestelijke finale van de dag van het mbo. Bij dezelfde gelegenheid werd Alexander van der Doorn van Kennemer Duincamping Bakkum uitgeroepen tot beste praktijkopleider van Nederland. Hendrik de Kok van ROC Tilburg werd verkozen tot landelijke ambassadeur mbo, Jasper Olthuis van het Deltion College werd beloond met de Berg Award en team Apothekersassistent van ROC Nijmegen werd uitgeroepen als onderwijsteam van het jaar.