Nog minder huizen gebouwd door stikstofcrisis

Daling

De afspraak was dat er de komende twee jaar jaarlijks 75.000 woningen zouden worden opgeleverd, maar dat aantal zal niet gehaald worden, zo stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op basis van nieuw onderzoek. Het instituut voorspelt dat er in 2020 slechts 60.000 huizen worden opgeleverd en in 2021 is dat aantal nog lager namelijk 55.000 huizen. Dit schrijft de Volkskrant woensdag. Het EIB voorspelde al eerder een daling van de bouwproductie, maar door de stikstofcrisis gaat de daling harder.

Stikstofcrisis

Eerder deze maand zei minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) nog dat het kabinet zijn doel zal halen om per jaar 75.000 nieuwe woningen te bouwen, nu het maatregelen neemt om de stikstof- en pfas-problemen te verminderen. EIB-directeur Taco van Hoek zegt in een toelichting tegen de krant dat hij verbaasd was over de uitlating van de minister. Hoek: 'De stikstofcrisis is echt een klap op een al eerder dit jaar ingezette terugval.’

Gasloos bouwen duurder

Het aantal aangevraagde vergunningen voor woningbouw liep in de eerste helft van 2019 al terug. Dat zou volgens Hoek te wijten zijn aan de nadruk op bouwen in steden. Hoek tegen de krant: 'Dat kost nu eenmaal meer tijd. Ook is woningbouw duurder geworden door onder meer de verplichting tot gasloos bouwen. Daardoor moet soms opnieuw worden onderhandeld over de prijzen.’

Het EIB verwacht dat over ruim twee jaar de groei van de bouwproductie weer zal toenemen.