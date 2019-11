Geen wapen aangetroffen bij door arrestatieteam aangehouden man Nijmegen

De verdachte uit Nijmegen die dinsdagavond rond 19.00 uur door de politie is aangehouden zit nog vast en is in verzekering gesteld. 'De man is een bewoner van een zorgorganisatie die gehuisvest is in Achter de Bank', zo meldt de politie woensdag.